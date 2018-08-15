Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +32 градуса, ночью +12. В Атырау синоптики прогнозируют также переменную облачность. Днем +32, ночью +20. В Актобе ясная погода без осадков. Днем +26, ночью +14 градусов выше нуля. В Актау днем ожидается до +32, ночью +22.