Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщается, что поправки, касающиеся онлайн-страхования и закрепления легитимности страхового полиса в электронной форме, внесены законом от 2 июля 2018 года. - С 1 января 2019 года клиенты страховых организаций смогут заключать договоры страхования в электронной форме с использованием интернет-ресурсов и оформить страховой полис в электронной форме. Возможность заключения электронной формы договора вводится по всем видам обязательного и добровольного страхования, - говорится в сообщении Нацбанка. С введением онлайн-страхования исключается обращение бумажных полисов по договорам обязательного страхования. Факт заключения договора страхования будет проверяться путем направления запроса в единую базу данных по страхованию. Автовладельцам не нужно будет предъявлять сотрудникам административной полиции страховой полис, заявили в НБ РК. -Введение онлайн-страхования позволит удешевить стоимость страхования для населения и бизнеса, заключать договоры напрямую через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия посредников, а также ускорит получение страховых выплат, - отметили в пресс-службе. Сообщается, что страховые компании вправе предоставить скидку до 10 процентов при заключении договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в электронной форме.