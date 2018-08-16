При этом 27 млн тенге задолжали 4 предприятия-банкрота своим 64 работникам. В их число входят ТОО "Инерт-Сервис", которое задолжало работнику 3,3 млн тенге, ТОО «Свит» должно 18 работникам 22,3 млн тенге, у ТОО Офис-Проф-Лайн» долг перед работником составляет 165 тысяч тенге, КХ Жанар» должно 4 работникам 1,4 млн тенге. 4 предприятия имеют текущую задолженность перед 127 работниками на 114,4 млн тенге. ТОО ИУ «Сатбор» должно 31 работнику 19,3 млн тенге, ТОО «Батыс Марка Ламб» задолжало 35 работникам 6,5 млн тенге, долг ТОО Амбуланц перед 39 работниками достиг 20,7 млн тенге, 67,8 млн тенге не выплатило ТОО «КонсолидейтедСапплай и СервисезИнтернейшнл» 22 работникам. - С начала 2018 года на 134 предприятиях перед 433 работниками погашена задолженность по зарплате в сумме 89,3 млн тенге. Выдано 49 предписаний, 37 работодателей привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 5,3 млн тенге, - сообщил заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов. В инспекции отметили, что порядка 90% обращений связано с несвоевременной выплатой зарплаты.