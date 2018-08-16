Курба́н-байра́м или ’Ид аль-адха (араб. عيد الأضحى‎‎ — пра́здник жертвоприноше́ния) — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах. Согласно Корану, ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда называется старший сын Исмаил. В противоположность исламскому преданию, в Библии (Таурате) фигурирует другой сын Ибрахима Исхак (Исаак). Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака (Исаака).

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил и.о. акима Уральска Мирболат НУРЖАНОВ, в предстоящие праздничные дни в Уральске будут действовать 5 площадок для забоя скота - ТОО "Уральские колбасы" по адресу: п. Желаево, Промзона, 17/3, ТОО "Кублей" по адресу: п. Зачаганск, Рыбцех, 55, рынок "Ел ырысы" по адресу: С.Датова, 41/1, ТОО "Батыс Адал ет" по улице Вторая молодежная, 1/6, а также заколоть барана можно по ул. Актюбинской, 298 (ИП «Куспанов»). Вход на данные пункты будет бесплатным. Как рассказал главный имам областной центральной мечети Еркебулан КАРАКУЛОВ, при мечети будут организованы специальные курсы по забиванию скота, далее уже обучившимся специалистам выдадут сертификаты и бейджи. Горожанам порекомендовали воспользоваться услугами специалистов, прошедших обучение. Стоит отметить, что приносить в жертву можно будет только животных с бирками, имеющими сопроводительную справку Ф1. А также будет запрещено торговать и забивать животных на территории мечети. Еркебулан КАРАКУЛОВ попросил сотрудников МПС проконтролировать порядок на проезжей части в районе мечетей города во избежание пробок, так как поток прихожан к мечети увеличится в несколько раз. И.о. акима города Мирболат НУЖАНОВ дал указание всем службам города перейти на усиленный режим работы.