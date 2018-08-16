На строительство спорткомплекса для одаренных детей в Уральске выделено 1,3 млрд тенге
14 августа аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ в ходе рабочей поездки посетил строительство спортивного комплекса с интернатом для одаренных детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Выяснилось, что комплекс рассчитан на 250 человек. Из них 150 человек получат постоянное место жительства в интернате. Подрядной организацией является ТОО "Альтаир".
По словам руководителя подрядной организации Сергея ПОТИЧЕНКО, компания начала работу в июле 2018 года. Стоимость проекта - около 1,3 млрд тенге. Да данный момент окончено 30% строительства.
- На данный момент идет возведение самого интерната на 150 мест. Кроме жилых помещений, в здании имеются учебные классы, спортивный и актовый залы, столовая. В другом корпусе будут находиться три всесезонных спортивных зала с душевыми кабинами и с раздевалками, зал для занятия борьбой, спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола. Также на территории комплекса предусмотрен стадион, футбольное поле, теннисный корт, площадки для баскетбола и волейбола. Общая площадь комплекса - более 4 гектаров. Также будет работать автономная котельная, - рассказал Сергей ПОТИЧЕНКО.
Выяснилось, что при строительстве используются в основном материалы и мебель казахстанского производства. На площадке работают около 70 человек.
Как стало известно, школа предусматривает обучение учащихся с 7 по 11 класса, в каждом классе по 24 учащихся.
- Преимуществом этого комплекса является то, что наши одаренные в спорте дети будут обеспечены всеми современными условиями. На базе интерната планируется открыть спортколледж. Приоритетные виды спорта на данный момент - это гребля на байдарках, дзюдо, стрельба из лука. Но список будет пополняться. Будут включены все виды олимпийского спорта. Будут созданы все условия для подготовки и организации высококачественного учебно-тренировочного процесса, - заявила руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Асия АМАНБАЕВА
Выяснилось, что данный спорткомплекс будет первым типовым зданием по западному региону.
- Мы приняли решение о строительстве данного комплекса, так как у наших спортсменов, которые готовятся к большим соревнованиям, не было своего комплекса. Мы арендовали для них помещения. На эти цели мы тратим около 50 млн тенге. Также нужно будет обучать тренеров. Тогда выпускники колледжа смогут быть тренерами. Мы тогда решим вопрос с кадрами в регионах, - заявил аким Алтай КУЛЬГИНОВ.
Отметим, что спорткомплекс планируется сдать осенью 2019 года.
Напомним, строительство школы-интерната для одаренных в спорте детей возобновили. Возведение объекта на 9 месяцев было приостановлено по причине судебных тяжб.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
