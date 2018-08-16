Иллюстративное фото

По информации Махамбетского районного суда, 1 августа примерно в 01.00 на 34 км трассы Атырау-Уральск, гражданин Турции, не приняв меры предосторожности, совершил наезд на автомашину, которая стояла на обочине. В результате ДТП был материальный ущерб владельцу авто.

- Иностранец признал вину и пообещал возместить материальный ущерб через страховую компанию. Кроме того, нарушитель попросил не лишать его водительских прав, - рассказали в пресс-службе Махамбетского районного суда.

Суд признал гражданина Турции виновным по ч. 1 статьи 610 КоАП и наложил на мужчину штраф в размере 33670 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.