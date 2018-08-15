Иллюстративное фото с сайта foreverymom.com По сообщению ДВД Атырауской области, в последнее время набирает популярность флешмоб «Kiki Challenge». Его участники выходят из движущегося автомобиля и начинают танцевать. - Этим самым они нарушают ПДД и подвергают опасности жизни окружающих. В связи с этим ДВД Атырауской области предупреждает, что в таких случаях предусмотрена административная ответственность согласно ст.593, 615, 606, 620 КоАП РК, - говорится в распространенном сообщении. Отметим, что за нарушение ст.593 КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения" грозит штраф от 5 до 10 МРП. За несоблюдение ст.615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения" предусмотрены штрафы от 2 до 20 МРП, либо арест на трое суток. За несоблюдение ст.606 КоАП РК "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки" нарушителю предусмотрен штраф в размере 10 МРП или лишение водительских прав сроком на 6 месяцев. За нарушение ст. 620 КоАП РК "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения" грозит штраф в размере 3 МРП.Фото с Youtube