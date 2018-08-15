Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал Айдар МЕНЕЕВ, если по какой-то причине валидатор при наличии достаточных средств на карте не примет оплату за проезд, то пассажир имеет право проехать бесплатно. - При несогласии или непринятии транспортной карты кондуктором или водителем общественного транспорта просим обращаться в call center ТОО "KTS-KazTransService" по номеру +7 778 671 04 48 или в ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск" по номеру 50-04-02, - сообщил Айдар МЕНЕЕВ. Стоит отметить, что при пополнении транспортной карты через приложение kaspi.kz средства на счет поступают в течение 12 часов. Поэтому жителям города порекомендовали пополнять счет заранее. Акимат города Уральск на своей странице в Instagram опубликовал список мест, где можно приобрести транспортные карты. Напомним, что с 13 августа этого года на трех маршрутах - №5, 7 и 39 была внедрена электронная система билетирования. Как рассказала менеджер рекламного отдела ТОО "КазТрансСервис" Молдир БЕКЕЕВА, в марте текущего года программа уже была запущена в пилотном режиме на линии 51 маршрута сообщением Круглоозерное - Уральск. Тогда 51 маршруту было предоставлено все необходимое оборудование в виде терминала и карты кондуктора. В результате отслеживания работы в течение полугода оборудование работало без поломок, а система без сбоев и показала себя с положительной стороны. С 13 августа этого года оплата за проезд картой запускается в трех городских маршрутах - 5, 7 и 39. Карты можно приобрести у представителей и в точках продаж. По словам представителя транспортной компании, оплачивая проезд картой, горожане смогут сэкономить время и деньги, избавить себя от проблем с тяжелой мелочью, а также от отсутствия сдачи во время оплаты крупными купюрами. Также проезд можно оплатить при помощи смс и наличными. По словам Айдара МЕНЕЕВА, оплата проезда электронной картой во всех пассажирских автобусах города будет внедрена до конца года.Однако пассажиры жаловались на сбои в системе смс-оплаты, а также на работу системы электронного билетирования.