В июне 2018 года отрядом Западно-Казахстанского центра истории и археологии во время раскопок в поселке Таскала Таскалинского района, возле одного из курганов, был обнаружен окоп времен Гражданской войны 1918-1920 годов. В этих окопах находилось 3 скелета. Предположительно, эти люди стали жертвами Гражданской войны.

фрагменты военной гимнастерки, складной нож и кирзовая обувь.

Иллюстративное фото из архива "МГ"- Эти воины скорее всего погибли во время боя и остались там незахороненными. Пролежали около 100 лет. Мы извлекли их, сообщили в СМИ. Ими заинтересовалась христианская церковь. И сегодня, 15 августа, мы их захоронили. Прошел траурный митинг. При них был нательный крестик. Поэтому мы захоронили их по христианским обычаям, - рассказал директор центра истории и археологии Мурат СДЫКОВ. Стоит отметить, что также были обнаружены патронные сумки, патроны и гильзы, а также