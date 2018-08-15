Готовить специалистов будут по самым дефицитным для региона профессиям. После завершения обучения обладатели грантов должны будут в обязательном порядке его отработать в регионе. Всего утверждено более 25 востребованных специальностей. В период с 5 по 10 августа заявления на получение грантов подал 281 абитуриент. Об этом в ходе заседания конкурсной комиссии, состоявшейся под председательством акима области Бердыбека Сапарбаева, сообщила руководитель управления образования Ляззат Уразбаева. В ходе заседания было принято решение о том, что гранты будут предоставлять претендентам, набравшим не менее 75 баллов по итогам единого национального тестирования. - Распределение грантов должно быть максимально прозрачным и объективным. Никакого блата не должно быть! - поставил задачу перед членами комиссии глава региона. Следует отметить, что в состав комиссии входят ветераны труда, представители партии «Нур Отан», департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции, национальной палаты предпринимателей и НПО. Кроме того, аким области поручил обеспечить прозрачность присуждения еще 36 образовательных грантов на обучение в вузах Казахстана, России и Китая, финансируемых местными крупными промышленными компаниями.