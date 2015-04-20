6 банков Казахстана будут выдавать льготные автокредиты

Сегодня, 20 апреля, в Алматы подписаны кредитные соглашения на выделение 20 млрд тенге за счет средств Национального фонда на поддержку казахстанских автосборочных предприятий, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на службу по связям с общественностью АО "Банк развития Казахстана". Иллюстративное фото с сайта www.miss.inform.kz Как сообщили в службе по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана», за счет средств Национального фонда выделяются 20 млрд тенге на поддержку казахстанских автосборочных предприятий. Из этой суммы 15 млрд тенге направляются шести коммерческ