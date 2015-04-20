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Экономика

6 банков Казахстана будут выдавать льготные автокредиты

Сегодня, 20 апреля, в Алматы подписаны кредитные соглашения на выделение 20 млрд тенге за счет средств Национального фонда на поддержку казахстанских автосборочных предприятий, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на службу по связям с общественностью АО "Банк развития Казахстана". Иллюстративное фото с сайта www.miss.inform.kz Как сообщили в службе по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана», за счет средств Национального фонда выделяются 20 млрд тенге на поддержку казахстанских автосборочных предприятий. Из этой суммы 15 млрд тенге направляются шести коммерческ
Анэль Кайнеденова
6 банков Казахстана будут выдавать льготные автокредиты
Сегодня, 20 апреля, в Алматы подписаны кредитные соглашения на выделение 20 млрд тенге за счет средств Национального фонда на поддержку казахстанских автосборочных предприятий, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на службу по связям с общественностью АО "Банк развития Казахстана".
Иллюстративное фото с сайта www.miss.inform.kz
Иллюстративное фото с сайта www.miss.inform.kz
Иллюстративное фото с сайта www.miss.inform.kz Как сообщили в службе по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана», за счет средств Национального фонда выделяются 20 млрд тенге на поддержку казахстанских автосборочных предприятий. Из этой суммы 15 млрд тенге направляются шести коммерческим банкам для кредитования физических лиц на приобретение автомобилей, собранных в Казахстане, остальные 5 млрд тенге - дочерней компании «БРК-Лизинг» на финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автотранспорт и автотехнику специального назначения (за исключением сельскохозяйственной техники). Условия кредитования физических лиц на покупку легкового автотранспорта отечественного производства, утвержденные правительством РК, следующие: номинальная ставка вознаграждения - не более 4% годовых, при этом годовая эффективная ставка (включая затраты по страхованию и оформлению в залог автотранспорта) не должна превышать 7,5% годовых. Срок кредитования - не более 5 лет, валюта займа - тенге, стоимость одной единицы легкового автотранспорта - не более 5 600 000 тенге, обязательный первоначальный взнос - не более 20% от стоимости приобретаемого авто. Автокредиты будут выдаваться через банки, перечень которых утвержден государственной комиссией по модернизации экономики РК, это АО «Народный банк Казахстана» (4 млрд тенге), АО «Евразийский Банк» (3 млрд тенге), ДБ АО «Сбербанк России» (2 млрд тенге), АО «ForteBank» (2 млрд тенге), АО «Банк Центр Кредит» (2 млрд тенге), АО «АТФ Банк» (2 млрд тенге). Заемщикам будут предложены 55 моделей авто таких брендов, как Kia, Chevrolet, Skoda, Hyundai, SsangYong, Peugeot и т. д., сборка которых осуществляется на предприятиях ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АгромашХолдинг» и АО «АЗИЯ АВТО». Какие именно модели авто подходят по льготному кредитованию, можно посмотреть на сайте БРК www.kdb.kz. Условия приобретения в лизинг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями автотранспорта и автотехники специального назначения следующие: срок лизинга - от 3 до 5 лет, номинальная ставка вознаграждения - не более 4% годовых, валюта финансирования - тенге. Первоначальный взнос (аванс) по лизингу - 30% от стоимости предмета лизинга, льготный период по оплате основного долга - до 6 месяцев, дополнительные расходы (страхование, сервисное и агентское обслуживание) оплачиваются за счет лизингополучателя. - Уникальность данной программы льготного кредитования в том, что она приносит огромную пользу сразу в нескольких направлениях. Хотя поддержку оказывают автопрому, в конечном счете от этого выигрывают потребители. Потому что фактически купить автомобиль казахстанского производства можно будет в кредит с эффективной процентной ставкой до 7,5%, учитывая все страховые платежи. Потребители крайне заинтересованы в таком выгодном кредитовании. Все-таки сегодня на казахстанском рынке в кредит покупается 6 из 10 автомобилей. А на данный момент самый «дешевый» автокредит имеет ставку в 18% годовых, - отметил президент ОЮЛ «Ассоциация Казахстанского Автобизнеса» Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ. По словам Андрея ЛАВРЕНТЬЕВА, "все это стало возможно при поддержке государства, слаженной работы министерств". - Программа имеет вполне очевидное социальное значение - она сократит долговую нагрузку многих казахстанцев. Второй аспект - отечественная банковская система получит дополнительный источник ресурсов. Ведь проблема фондирования для казахстанских банков, к сожалению, актуальна. И третье, но не последнее: программа не требует государственных расходов. Все средства будут выделяться на возвратной основе. Это деньги, которые поддержат потребителя и вернутся в казну. Поэтому инициатива, которой мы даем старт сегодня, выгодна отечественной экономике целиком - по цепочке от потребителя и финансовой системы до производителя и государства в лице институтов развития, - отметил директор департамента развития филиалов группы компаний «БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО» Айдар МЕНДЫБАЕВ.
лизинг

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