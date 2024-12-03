60 детей эвакуировали из горящего дома в Актау

2 декабря в Актау произошел пожар в одном из многоквартирных жилых домов. Очаг возгорания был зафиксирован в продуктовом магазине на первом этаже здания, где началось загорание стеллажей с товарами.

2 декабря в Актау произошел пожар в одном из многоквартирных жилых домов. Очаг возгорания был зафиксирован в продуктовом магазине на первом этаже здания, где началось загорание стеллажей с товарами. Из-за возгорания и возникшей угрозы распространения огня на жилые помещения, было принято решение о немедленной эвакуации жителей.

-Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 91 человек, из них 60 детей, - говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, благодаря оперативным действиям спасателей, пожар удалось ликвидировать на малой площади, что предотвратило распространение огня на жилые помещения и минимизировало ущерб.

Пожар был потушен в кратчайшие сроки, пострадавших нет. В МЧС сообщили, что причина возгорания на данный момент устанавливается.

Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в многоквартирных домах, где повышенная концентрация людей может увеличить риски при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ранее начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев рассказал, что с начала и по 15 октября 2024 года в области зарегистрировали 572 пожара, в которых три человека погибли и ещё восемь получили травмы. Сумма ущерба от пожаров составила более 473 миллионов тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 26%.

По его словам, основными причинами пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.