60% опрошенных казахстанцев невысокого мнения о своих руководителях

Поисковая система вакансий GorodRabot.kz выяснила, что наёмные работники в Казахстане думают о своих начальниках. Опрос проходил на сайте поисковой системы и в соцсетях GorodRabot.kz с 8 по 14 марта 2021 года, число участников опроса составило 1719 человек. Какой у вас начальник ‒ результаты опроса: По результатам опроса GorodRabot.kz, 60% казахстанцев недовольны своими начальниками. 23% опрошенных невысокого мнения об интеллектуальных способностях начальника, ещё 23% пожаловались на излишнюю дотошность и склонность руководителя к объяснению очевидных фактов. 14% участников опроса рассказали,