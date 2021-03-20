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Социум

60% опрошенных казахстанцев невысокого мнения о своих руководителях

Поисковая система вакансий GorodRabot.kz выяснила, что наёмные работники в Казахстане думают о своих начальниках. Опрос проходил на сайте поисковой системы и в соцсетях GorodRabot.kz с 8 по 14 марта 2021 года, число участников опроса составило 1719 человек. Какой у вас начальник ‒ результаты опроса: По результатам опроса GorodRabot.kz, 60% казахстанцев недовольны своими начальниками. 23% опрошенных невысокого мнения об интеллектуальных способностях начальника, ещё 23% пожаловались на излишнюю дотошность и склонность руководителя к объяснению очевидных фактов. 14% участников опроса рассказали,
gorod
60% опрошенных казахстанцев невысокого мнения о своих руководителях
Поисковая система вакансий GorodRabot.kz выяснила, что наёмные работники в Казахстане думают о своих начальниках.
60% опрошенных казахстанцев невысокого мнения о своих руководителях
60% опрошенных казахстанцев невысокого мнения о своих руководителях
Опрос проходил на сайте поисковой системы и в соцсетях GorodRabot.kz с 8 по 14 марта 2021 года, число участников опроса составило 1719 человек. Какой у вас начальник ‒ результаты опроса: По результатам опроса GorodRabot.kz, 60% казахстанцев недовольны своими начальниками. 23% опрошенных невысокого мнения об интеллектуальных способностях начальника, ещё 23% пожаловались на излишнюю дотошность и склонность руководителя к объяснению очевидных фактов. 14% участников опроса рассказали, что начальник легко выходит из себя и срывает злость на подчинённых. 40% опрошенных наёмных работников в Казахстане отметили положительные черты начальника: 22% из них хвалят руководителя за доброту и внимательность, а 18% восхищаются умом начальника. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Работа опрос начальник

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