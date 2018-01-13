Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника ДВД ЗКО Махсудхана АБЛАЗИМОВА, борьба с правонарушениями носит систематический характер. - Ежедневно в дежурную часть Уральска поступает около 200-300 звонков и регистрируется от 20 до 50 преступлений, - рассказал Махсудхан АБЛАЗИМОВ, добавив, что в настоящее время открыто 600 вакансий в местной полицейской службе. Между тем, как рассказал Бахтияр МАКЕН, акцент необходимо делать на системы видеонаблюдения «Безопасный город», на профилактику правонарушений. По его словам, на заседаниях Парламента РК с участием руководства МВД обсуждаются актуальные вопросы. - Особое внимание необходимо уделить созданию условий для участковых сотрудников полиции. Обеспечение их жильем и транспортом. Поддержка в данном направлении должна оказываться и местными исполнительными органами, – сказал Бахтияр МАКЕН.