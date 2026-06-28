600 тысяч тонн кормов для скота заготовят на зиму в Атырау

В регионе начинается кампания по заготовке кормов. Согласно плану, на предстоящую зимовку по области требуется 627тысячи тонн грубых кормов, 4 тысячи тонн силоса и 46 тысяч тонн комбикорма. Из них 55 тысяч тонн будет обеспечено за счет запасов, сохранившихся с прошлого года, а оставшиеся 571 тысяча тонн будут заготовлены в ходе нынешней кампании, сообщает Региональная служба коммуникаций.

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Для заготовки кормов будут задействованы 740 тракторов, 600 сенокосных агрегата и 700 единиц грузовой техники. Также планируется участие 90 крупных хозяйств и специальных бригад. Основная сенокосная кампания начнётся в июле и будет проводиться поэтапно в зависимости от состояния естественных сенокосных угодий.

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В связи с климатическими особенностями региона около четверти необходимых грубых кормов завозится из других регионов. Также основная часть комбикорма - отруби, пшеница и ячмень - доставляется из соседних Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Эта практика сложилась в регионе на протяжении многих лет и позволяет избежать дефицита кормов в зимний период.

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По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области Азата Капанова, в этом году план составлен в соответствии с потребностями региона по численности скота.

- При полном обеспечении необходимого запаса кормов сезон зимовки скота в регионе пройдет стабильно. Это позволит сохранить упитанность скота, не допустить снижения его продуктивности, а также безубыточно провести весеннюю кампанию по получению приплода. Кроме того, достаточный запас кормов снижает дополнительные расходы фермеров и положительно влияет на сохранность поголовья скота, - сказал Азат Капанов.⠀

Также местные предприятия активно участвуют в производстве и поставке кормов для скота. ТОО "Карат" из города Атырау ежегодно обеспечивает хозяйства региона около 11 тысяч тонн отрубей.