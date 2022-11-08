63 млн тенге потратят на теледебаты кандидатов в президенты

Средства пойдут на организацию студии и наём дополнительного персонала, передаёт Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" На проведение предвыборных дебатов кандидатов в президенты Казахстана потратят 63 млн тенге. По словам члена Центризбиркома Анастасии Щегорцовой, сумма была представлена по заявке телеканала «Хабар». - Средства пойдут на организацию студии, сооружение декораций, на свет, на связь во время прямого эфира, на наём дополнительного персонала, - рассказал заместитель председателя правления телеканала Даулетхан Жиенкулов. Журналисты отметили, что в студии «Хабара» проводи