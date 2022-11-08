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Социум

63 млн тенге потратят на теледебаты кандидатов в президенты

Средства пойдут на организацию студии и наём дополнительного персонала, передаёт Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" На проведение предвыборных дебатов кандидатов в президенты Казахстана потратят 63 млн тенге. По словам члена Центризбиркома Анастасии Щегорцовой, сумма была представлена по заявке телеканала «Хабар». - Средства пойдут на организацию студии, сооружение декораций, на свет, на связь во время прямого эфира, на наём дополнительного персонала, - рассказал заместитель председателя правления телеканала Даулетхан Жиенкулов. Журналисты отметили, что в студии «Хабара» проводи
Дана Рахметова
63 млн тенге потратят на теледебаты кандидатов в президенты
Средства пойдут на организацию студии и наём дополнительного персонала, передаёт Informburo.kz.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" На проведение предвыборных дебатов кандидатов в президенты Казахстана потратят 63 млн тенге. По словам члена Центризбиркома Анастасии Щегорцовой, сумма была представлена по заявке телеканала «Хабар».
- Средства пойдут на организацию студии, сооружение декораций, на свет, на связь во время прямого эфира, на наём дополнительного персонала, - рассказал заместитель председателя правления телеканала Даулетхан Жиенкулов.
Журналисты отметили, что в студии «Хабара» проводили и прошлые дебаты кандидатов в президенты. Анастасия Щегорцова на это ответила, что декорации, которые использовали для дебатов в 2019 году, были одноразовыми и не сохранились.
- Я думаю, это попросту невозможно. Более того, эта программа не была заложена в плане «Хабара», по которому он получает ежегодное финансирование. Эта статья расходов предусмотрена непосредственно в смете расходов ЦИК. Согласно закону, есть компетенция ЦИК на проведение дебатов, - добавила она.
Официальные предвыборные дебаты кандидатов в президенты Казахстана пройдут на телеканале «Хабар» в прямом эфире 11 ноября в 20:00. Все кандидаты будут участвовать в дебатах лично, за исключением действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Представлять его будет спикер мажилиса – председатель партии Amanat Ерлан Кошанов. Внеочередные выборы президента пройдут 20 ноября 2022 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан выборы

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