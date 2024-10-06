Сегодня, шестого октября, в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства АЭС, а именно «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". По данным Центральной избирательной комиссии, принять участие в референдуме могли 12 244 683 казахстанца. В ЗКО число избирателей составило 444 428 человек.
Так, по данным ЦИК, на 20.00 шестого октября бюллетени получили 7,8 млн человек или 63,87% от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
1. по области Абай – 69,57 %
2. по Акмолинской области – 71,63 %
3. по Актюбинской области – 75,11 %
4. по Алматинской области – 68,71 %
5. по Атырауской области – 63,28 %
6. по Западно-Казахстанской области – 67,03 %
7. по Жамбылской области – 61,28 %
8. по области Жетiсу – 68,01 %
9. по Карагандинской области – 72,12 %
10. по Костанайской области – 73,45 %
11. по Кызылординской области – 82,48 %
12. по Мангистауской области – 54,03 %
13. по Павлодарской области – 65,09 %
14. по Северо-Казахстанской области – 66,31 %
15. по Туркестанский области – 75,31 %
16. по области Ұлытау – 70,69 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 73,79 %
18. по г. Астана – 50,81 %
19. по г. Алматы – 25,39 %
20. по г. Шымкент – 70,57 %.