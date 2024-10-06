Так, по данным ЦИК, на 20.00 шестого октября бюллетени получили 7,8 млн человек или 63,87% от общего количества граждан, включенных в списки.

Сегодня, шестого октября, в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства АЭС, а именно «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". По данным Центральной избирательной комиссии, принять участие в референдуме могли 12 244 683 казахстанца. В ЗКО число избирателей составило 444 428 человек.

Так, по данным ЦИК, на 20.00 шестого октября бюллетени получили 7,8 млн человек или 63,87% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1. по области Абай – 69,57 %

2. по Акмолинской области – 71,63 %

3. по Актюбинской области – 75,11 %

4. по Алматинской области – 68,71 %

5. по Атырауской области – 63,28 %

6. по Западно-Казахстанской области – 67,03 %

7. по Жамбылской области – 61,28 %

8. по области Жетiсу – 68,01 %

9. по Карагандинской области – 72,12 %

10. по Костанайской области – 73,45 %

11. по Кызылординской области – 82,48 %

12. по Мангистауской области – 54,03 %

13. по Павлодарской области – 65,09 %

14. по Северо-Казахстанской области – 66,31 %

15. по Туркестанский области – 75,31 %

16. по области Ұлытау – 70,69 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 73,79 %

18. по г. Астана – 50,81 %

19. по г. Алматы – 25,39 %

20. по г. Шымкент – 70,57 %.