Как рассказал и.о. руководителя отдела охраны природных ресурсов Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов, за 9 месяцев этого года сотрудниками инспекции на водоемах Жайык-Каспийского бассейна выявлено 1858 нарушений рыбоохранного законодательства, 1124 человека привлечены к ответственности. - По материалам инспекции возбуждено 12 уголовных дел, наложено штрафов на сумму более 21 миллиона тенге, изъято почти 16 тонн рыбы, из них 615 килограммов осетровых пород, 2860 орудий лова, 215 плавательных и транспортных средств. Для двух осетровых заводов в целях выполнения государственного заказа выловлено 277 производителей, более 7,5 миллионов мальков осетровых рыб выпущено в реку Урал. Сегодня инспекция производит уничтожение 1450 бесхозных браконьерских орудий лова и 65 самодельных плавательных средств типа "корыто". Работа по сохранению рыбных ресурсов в Жайык-Каспийском бассейне нами продолжается и находится на особом контроле акима области и органов прокуратуры, - отметил Олег Тушканов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.