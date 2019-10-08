Одним из таких механизмов является реализация проекта по строительству индустриальной зоны г.Уральска, где в настоящее время проводятся работы по проведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Инициатор проекта – АО «СПК «Орал». Площадь индустриальной зоны – 281 га, общая стоимость проекта – 14,4 млрд тенге. Реализация данного проекта обусловлена высокой востребованностью в регионе производственных площадей, а также наличием в области крупных компаний, таких как КПО б.в., ТОО «ЖаикМунай», ТШО и другие. В настоящее время завершена проектно-сметная документация проекта, которая проходит экспертизу. – В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы в проекте приняли участие местные предприниматели. Также мы ведем дополнительные переговоры с иностранными компаниями по инвестиционным вопросам, – сказал аким области. Кроме этого, предпринимателям были представлены такие инвестиционные проекты, как глубокая переработка кожи на базе ТОО «Пош-Руно», строительство цементного завода с имеющейся годовой потребностью регионов на Западе Казахстана в цементе на 3 млн тонн в год, строительство кирпичного завода в городе Аксай и другие. – Что касается ТОО «Пош-Руно», завод уже построен, имеется оборудование. Теперь нужен партнер, чтобы наладить более глубокую переработку натуральной кожи и оказать содействие в сбыте продукции. Налажено сотрудничество с Турцией и Италией, Россией, где есть компании, занимающиеся глубокой переработкой кожи и пошивом изделий. Проект на 95% завершен, остается вопрос партнерства в сфере сбыта продукции, – отметил Гали Искалиев. Такие встречи с предпринимателями области проходят на регулярной основе для того, чтобы лучше наладить совместную работу государства и бизнес-сообществ, устранить имеющиеся барьеры, повысить уровень предпринимательства в регионе. Аким области Гали Искалиев отметил, что необходимо максимально использовать бизнес-потенциал региона для улучшения экономического развития, также он призвал предпринимателей области принимать активное участие в инвестиционных проектах, по мере возможности привлекать в регион заинтересованных партнеров из-за рубежа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.