Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев, в прошлом сезоне эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области была стабильной. – Превышений контрольных уровней не установлено. По сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидсезона отмечается снижение заболеваемости в 9,2 раза. Основная доля заболевших приходится на детей до 14 лет и составляет 71,8% от общей заболеваемости. Напомним, что на протяжении всего прошлого эпидсезона в области наблюдалась циркуляция 3 вирусов гриппа типа - А(H1N1), A(H3N2), а также B, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Выяснилось, что в этом году закуплено 65 тысяч доз вакцины против гриппа на общую сумму более 56 млн тенге. – Закуплена вакцина «Гриппол плюс», производства Россия. Вакцина обеспечит охват населения вакцинацией против гриппа на 10%. В первую очередь вакцинации подлежат социально незащищенные слои населения из групп высокого риска инфицирования и возникновения тяжелых постгриппозных осложнений - это медицинские работники, часто болеющие дети старше шести месяцев, дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, беременным во втором или третьем триместре беременности, лицам с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям. Данной категории вакцинация будет проводиться бесплатно, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Кроме этого, каждый желающий может получить платную прививку против гриппа в частных прививочных кабинетах и в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства. В случае появления симптомов, таких как повышение температуры тела, катаральные явления, кашель, насморк, боли в горле, специалисты рекомендуют обратиться к врачу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.