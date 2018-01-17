Об этом на брифинге в пресс-центре РСК рассказал главный специалист городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Атырау Рафхат ЖОЛДИЕВ. - В 2017 году для проведения санитарных работ из местного бюджета были выделены средства на приобретение в ТОО «Спецавтобаза» 48 единиц спецтехники. Также на средства в размере 25, 5 млн тенге было закуплено 1000 штук мусорных контейнеров, которые впоследствии были установлены на территории города и сельских округов. Это значительно помогло в очистке пригорода от мусора, - отметил Рафхат ЖОЛДИЕВ. Кроме того, на дезинсекцию подвалов многоэтажек и городских улиц из местного бюджета было направлено 52,5 млн тенге, на дератизацию было потрачено 99 млн тенге.