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Происшествия Социум

66 ДТП произошло с участием электромобилей в Атырау

В 2024 году зарегистрировали 66 ДТП с участием электромобилей на дорогах Атырау. В результате 78 человек получили телесные повреждения, шесть человек погибли.
Кристина Кобина
66 ДТП произошло с участием электромобилей в Атырау

В 2024 году зарегистрировали 66 ДТП с участием электромобилей на дорогах Атырау. В результате 78 человек получили телесные повреждения, шесть человек погибли. Водители мопедов и скутеров 1 569 раз нарушили правила дорожного движения. Об этом сообщил заместитель начальника управления департамента полиции Атырауской области Адильбек Шахметов.

— Подавляющее большинство водителей привлекли к ответственности за превышение скорости, обгон и проезд на красный сигнал светофора, а также невыполнение требований безопасности. Согласно статистике, за прошлый год на нарушителей составили административные протоколы, 429 мопедов поставили на штрафную стоянку, — сказал Шахметов.

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С начала года в Атырауской области происшествий с участием электромобилей не зарегистрировано.

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