66 кандидатов в депутаты сената зарегистрированы в Казахстане

БОльшая часть кандидатов - это госслужащие и работники государственных организаций, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 декабря завершилась регистрация кандидатов в депутаты сената Парламента. По информации ЦИК, избирательными комиссиями областей, городов Астана, Алматы и Шымкента из 130 выдвинутых претендентов на 20 мандатов депутатов сената зарегистрированы 66 кандидатов. Среди кандидатов 95,5% (63) - это самовыдвиженцы и 4,5% (3) выдвинуты маслихатами. В числе зарегистрированных кандидатов: - по гендерной пропорции: 46 или 69,7% мужчин и 20 или 30,3% женщин; -