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Социум

66 кандидатов в депутаты сената зарегистрированы в Казахстане

БОльшая часть кандидатов - это госслужащие и работники государственных организаций, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 декабря завершилась регистрация кандидатов в депутаты сената Парламента. По информации ЦИК, избирательными комиссиями областей, городов Астана, Алматы и Шымкента из 130 выдвинутых претендентов на 20 мандатов депутатов сената зарегистрированы 66 кандидатов. Среди кандидатов 95,5% (63) - это самовыдвиженцы и 4,5% (3) выдвинуты маслихатами. В числе зарегистрированных кандидатов: - по гендерной пропорции: 46 или 69,7% мужчин и 20 или 30,3% женщин; -
Дана Рахметова
66 кандидатов в депутаты сената зарегистрированы в Казахстане
БОльшая часть кандидатов - это госслужащие и работники государственных организаций, передает портал "Мой ГОРОД". 
Три кандидата в депутаты Сената Парламента от ЗКО прошли регистрацию
Три кандидата в депутаты Сената Парламента от ЗКО прошли регистрацию
Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 декабря завершилась регистрация кандидатов в депутаты сената Парламента. По информации ЦИК, избирательными комиссиями областей, городов Астана, Алматы и Шымкента из 130 выдвинутых претендентов на 20 мандатов депутатов сената зарегистрированы 66 кандидатов. Среди кандидатов 95,5% (63) - это самовыдвиженцы и 4,5% (3) выдвинуты маслихатами. В числе зарегистрированных кандидатов: - по гендерной пропорции: 46 или 69,7% мужчин и 20 или 30,3% женщин; - по группе занятий: 4 (6,1%) действующих депутатов сената Парламента РК, 15 (22,7%) работников государственных организаций, предприятий и учреждений, 29 (43,9%) государственные служащие, 13 (19,7%) работники коммерческих структур, 5(7,6%) представители общественных организаций; - по специальностям: врачей – 3 (4,5%), инженеров – 7 (10,6%), юристов – 8 (12,1%), политологов – 1 (1,5%), журналистов – 1 (1,5%), преподавателей – 14 (21,2%), экономистов – 9(13,6%), работников сельского хозяйства – 10 (15,2%), других – 13 (19,7%) человек. Средний возраст кандидатов составляет 51,8 лет. Наибольшее количество зарегистрированных кандидатов в Жамбылской области и г.Алматы: по 5 кандидатов. По 4 кандидата зарегистрированы в области Абай и Туркестанской области.По 3 претендента зарегистрировано в остальных 15 областях и городе Шымкент. Таким образом, в среднем на один мандат из зарегистрированных претендуют – 3 кандидата в депутаты сената Парламента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
депутаты выборы Сенат Парламента

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