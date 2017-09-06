Об этом в ходе брифинга в РСК рассказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук АЙМУРЗИЕВА. - По сравнению с показателями прошлого года в этом году показатель младенческой смертности в нашей области вырос на 2,6%, с начала года умерли 69 младенцев. Также зафиксирован 1 случай материнской смертности, - рассказала Маншук АЙМУРЗИЕВА. Как сообщил заместитель главного врача областного перинатального центра Аскар КЕНЖЕГАЛИЕВ, одной из главных причин смертности является недоношенность детей, а также поздняя постановка на учет беременной, из-за чего патологии в развитии плода выявляются очень поздно. - Есть такая категория матерей, которые требуют особого ухода. Это женщины с различными медицинскими показаниями - с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологией легких и почек, различные инфекции. Также младенцы умирают из-за спонтанного начала родов, которые вызваны различными инфекциями в организме роженицы. Заболевания у матерей - главная причина смерти детей, которые не достигают веса в 1,5 кг, - рассказал Аскар КЕНЖЕГАЛИЕВ. До конца текущего года областное управление здравоохранения разработало план мероприятий по профилактике и недопущению материнской и младенческой смертности. Согласно документу, проводится аттестация первых руководителей в медучреждений, ведется проверка знаний медицинских работников, а также ежедневный мониторинг данных о состоянии беременной женщины и ее будущего ребенка. Также в настоящее время проводится большая работа патронажными медсестрами, которые проводят подворовой обход и выявляют беременных, которые до сих пор не встали на учет к гинекологу.