У Вероники ЗАИКА четверо детей, трое из которых в этом году пошли в школу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам многодетной мамы, после публикации материала о ее семье на портале mgorod.kz ей стали поступать звонки от неравнодушных горожан. - Мне сразу позвонили со школы и попросили прийти. Когда муж пришел, ему дали два рюкзака для старших детей и канцтовары. После одна девушка купила рюкзачок, тетрадки, ручки, карандаши и прочие принадлежности для Ангелины, она пошла в "нулевку" в этом году. Еще мне мужчина один привез мясо и купил спортивные костюмы для Коли и Регины, - рассказала Вероника ЗАИКА. Также мама отметила, что сейчас дети нуждаются в одежде и обуви. У старших нет кроссовок, чтобы ходить на физкультуру. А у шестилетней Ангелины и вовсе нечего одевать в школу. Напомним, 30-летняя девушка вместе с четырьмя детьми и мужем живет в съемном доме на дачах в районе Телецентра. Из-за малого дохода семьи они не смогли собрать вовремя детей в школу и 4 сентября они не пошли на занятия. Если вы желаете помочь семье Вероники ЗАИКА, можете позвонить по телефону 8 747-263-50-63. Номер счета в Халык банке KZ 576012313000009607.  