Стоянка из 6 браконьерских лодок, в которых находились незаконные орудия лова, были спрятаны в укромном месте за баржей на берегу р.Урал у населенного пункта ММС. Запрещенные плавательные средства обнаружили сотрудники Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира во время проведения рейдовых мероприятий в рамках осенней путины. Кроме того, в лодках находились 2 километра сетей, предназначенных для вылова рыб осетровых пород. - Данные лодки не являются промысловыми, что показывает отсутствие агрегатных опознавательных знаков, а также установленные двигатели мощностью 200 лошадиных сил. После проведения оперативно-следственных мероприятий данные плавательные средства будут транспортированы в ТОО "Спецавтобаза" до установления личности хозяев, - сообщил руководитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр БАЙМАГАМБЕТОВ.