Иллюстративное фото из архива "МГ" В Актюбинской области от степного пожара погиб аким сельского округа Батырбек Бирлепесов и завуч местной школы. Трагедия произошла 4 сентября в селе Сулуколь Айтекебийского района. Ещё двое пострадавших находятся в центральной районной больнице Айтекебийского района. По словам руководителя здравоохранения Актюбинской области Асета Калиева, состояние их крайне тяжёлое. В район вылетела бригада врачей санитарной авиации. "Состояние обоих больных оценивается как крайне тяжёлое, так как ожогами повреждено 90% тела. Сложные ожоги получили. Пока они нетранспортабельны, после прибытия бригады врачей будут решать что делать дальше", – отметил Асет Калиев. Врачи планируют, не смотря на риски, транспортировать пострадавших в больницу скорой медицинской помощи в Актобе. Сотрудники ЧС устанавливают причину пожара.