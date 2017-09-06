Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 6 сентября составил 341,2 тенге. По сравнению с сессией 5 сентября, когда доллар стоил 340,3, нацвалюта к доллару подешевела на 0,9 тенге. Стоит отметить, что последний раз курс доллара на отметке 335 тенге останавливался в середине декабря прошлого года, после чего началось его постепенное понижение, в мае этого года стоимость доллара опустилась до 310 тенге.