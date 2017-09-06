В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области судят 28-летнего Армана РСАЛИЕВА, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Суд над жителем пригородного поселка Бесикти начался сегодня,  6 сентября. 28-летний Арман РСАЛИЕВ обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.120,  п.10,14- «Изнасилование заведомо малолетнего ребенка» и ч.2 ст. 99 «Убийство, совершенное с целью сокрытия другого преступления, а равно сопряженное с изнасилованием». По версии следствия, сосед семьи 8-летней Айкоркем АЛДАМЖАР, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил девочку на берег реки Урал, после чего изнасиловал. С целью сокрыть следы преступления обвиняемый бросил школьницу в реку, где она утонула. Суд проходит в закрытом режиме, процесс ведет судья Нуримова. Напомним, 8-летняя Айкоркем АЛДАМЖАР  пропала 15 июня текущего года. Мама девочки, так и не дождавшись вечером дочку, написала заявление в полицию о пропаже ребенка. Поиски тела школьницы продолжались более 5 суток. Тело нашли в реке возле села. Ерлан ОМАРОВ  