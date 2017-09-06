Об этом заявил руководитель управления здравоохранения Канат ТОСЕКБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 сентября, руководитель управления здравоохранения Канат ТОСЕКБАЕВ навестил в Областной детской многопрофильной больнице 9-месячную Рамину МУХАМЕДЬЯРОВУ, которая четвертый месяц находится в тяжелом состоянии после инсульта и кровоизлияния в мозг. Как рассказала мама Рамины МУХАМЕДЬЯРОВОЙ, у ее дочери сейчас стабильное состояние и она прибавляет вес. - Конечно, ей делают уколы для того, чтобы она не чувствовала сильных болей. У нее нормальная температура - 36,6 и она 1,5 килограмма поправилась, - пояснила мама Рамины Мария. По словам руководителя управления здравоохранения Каната ТОСЕКБАЕВА, состояние ребенка находится у него на личном контроле. - Мы сделали более десяти запросов в различные республиканские институты. Вчера получили информацию, что Рамину МУХАМЕДЬЯРОВУ готовы принять в национальном центре материнства и детства 8 сентября. Она будет доставлена в столицу на самолетом санавиации. Мы проконсультировались со специалистами из центра и всю информацию по состоянию пациента, а также его выписку уже отправили. Раньше мы не могли транспортировать Рамину в Алматы или Астану только по причине того, что был риск повторного кровоизлияния в мозг, - пояснил Канат ТОСЕКБАЕВ. Кроме того, руководитель управления здравоохранения отметил, что везти на реабилитацию ребенка в Германию смысла нет. - Для начала необходимо получить разрешение и заключение наших республиканских центров. На сегодняшний день состояние Рамины  остается стабильным, но тяжелым, большая часть мозга поражена. Сейчас надеемся на адекватную реабилитационную терапию со стороны опытных нейрохирургов в Астане, - рассказал Канат ТОСЕКБАЕВ. Напомним, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА перенесла инсульт весной этого года. Родители девочки планировали увезти свою дочь для реабилитации в Германию. Фото Медета МЕДРЕСОВА