Иллюстративное фото с сайта www.tvc.ru В городскую инфекционную больницу г. Атырау с диагнозом «острая кишечная инфекция» 2 сентября обратились 18 рабочих ТОО "Карабатан". Из них 10 человек были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция средней степени тяжести». В сообщении пресс-службы минздрава говорится, что в день отравления, 2 сентября, рабочие ели на обед овощной салат, гороховый суп, рыбу с рисовым гарниром и голубцы. После инцидента деятельность столовой приостановлена. Рабочие, принимавшие пищу в общепите, прошли профилактическое лечение. В целях расследования причин на лабораторное исследование взяты пробы продукции, смывы с объектов внешней среды, а также обследованы сотрудники пищеблока на носительство патогенной флоры. - По результатам лабораторных исследований установлен возбудитель - сальмонелла энтеритидис. По предварительным данным, источником заражения мог стать работник столовой, так как у одного из работников пищеблока высеяна сальмонелла энтеритидис. Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются, - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, на данный момент состояние 9 рабочих стабильное, 2 мужчин поправились, остальные отравившиеся находятся на амбулаторном лечении.