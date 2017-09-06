Главным достоинством катера является быстроходность и маневренность. Высокоскоростное судно предназначено для береговой охраны, патрулирования, а также для преследования и перехвата браконьеров и контрабандистов во внутренних водах и прибрежных районах Каспийского моря. Катер способен развивать скорость до 50 узлов (100 км/ч), имеет улучшенный корпус и может выдержать шторм в пять баллов. На вооружении имеются пулемёт «Утёс», снайперская винтовка и автоматы Калашникова. Построен корабль был на заводе «Зенит» в Уральске. Вчера, 5 сентября, в порту Актау на корабле подняли флаг военно-морских сил Казахстана. На торжественной церемонии присутствовал Ратмир Комратов, первый контр-адмирал Военно-морских сил Казахстана. - Я очень благодарен руководителям пограничной службы КНБ РК за оказанную честь. Также благодарен президенту, 24 года назад он доверил мне участвовать в организации военно-морских сил РК,- сказал Ратмир Комратов. Как рассказал командир судна, старшина третьей степени Виктор Годов, благодаря низкой осадке катер может заходить и в реки. - Длина судна составляет почти 20 метров, ширина – более 4 метров, а высота – 2,5 метра. Экипаж судна состоит из 5 человек. Превосходство данного катера – в его скорости. Но особенностью катера, отличающей его от предшественников той же серии, являются улучшенные бытовые условия для экипажа,- рассказал Виктор Годов.