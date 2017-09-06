Иллюстративное фото из архива "МГ" Житель Жанаозена 17 июля позвонил в полицию и сообщил о заложенном взрывном устройстве в одном из торговых центров города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вызов ложный. Звонившего хулигана задержали по горячим следам в тот же день. - По материалам дела подсудимый, будучи в состоянии сильного душевного волнения из-за семейных трудностей, а также алкогольного опьянения, позвонил на номер «102» центра оперативного управления УВД города Жанаозен и сообщил о якобы заложенной бомбе в подвале торгово-развлекательного центра «Зиба», находящегося в микрорайоне Самал города Жанаозен, и заявил, что «бомба взорвется через 5-6 минут",- сообщили в пресс-службе Жанаозенского городского суда. В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Приговором суда мужчина признан виновным по статье 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и приговорен к двум годам лишения свободы.