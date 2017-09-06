Сегодня, 6 сентября, в амфитеатре центра культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али проходит фестиваль КВН на кубок акима г. Уральск. Участников и зрителей приветствовал аким Уральска Мурат МУКАЕВ, который поздравил всех с днем города. - В честь Дня города были организован фестиваль «Жайдарман». Участвуют 9 команд со всего Казахстана. Цель мероприятия вовлечь молодежь в игры, во что-то полезное. Фестиваль стал уже традиционным. В прошлом году он проходил в здании «Нур отана», в этом году мы его организовали в амфитеатре, потому как желающих посмотреть очень много, - рассказал организатор мероприятия Болатбек Сахиев. - Мы приехали в Уральск из Актобе. Нашей команде всего два года. Но, несмотря на то, что мы молодая команда, достижений у нас немало. В 2016 году мы приезжали в Уральск на фестиваль, - рассказал представитель актюбинской команды «Жем-сағыз».