Мужчина, который в один день потерял свою супругу с сыном, до сих пор не верит, что виновного задержали, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Погибшая Гулим Сатканова, Мансур и Баянсулу Серикжановы
5 сентября в городе Уральск по улице Южная, 11 произошло тройное убийство - погибли 3-летний ребенок и две молодые женщины.
Сегодня, 7 сентября, в Зачаганске состоятся похороны.
Как рассказал муж погибшей Баянсулу Мереке, они познакомились семь лет назад.
- Мы с моей будущей супругой познакомились, когда были студентами. Она снимала в нашем дворе квартиру. Я ухаживал за ней, потом мы начали встречаться. Спустя три года поженились. Через год у нас появился первенец, наш сынок, которого мы назвали Мансур, - рассказал Мереке Серикджан.
По словам Мереке, когда малышу было два года, они приняли решение, что им нужно пожить раздельно.
- Тогда мы поссорились из-за социальных сетей. После чего стали жить раздельно. У моей супруги было одно условие, чтобы я не приходил к сыну поздно вечером, а так как я работал всегда допоздна, мы редко виделись. Но сын меня хорошо знал и показывал мою фотографию всем гостям. Еще он почему-то называл меня мамой, - сквозь слезы вспоминает Мереке.
Отец погибшего малыша рассказал, что он водил своего сына в развлекательные центры.
- Он, как и все дети, очень любил сладкие йогурты и фрукты. Мне хотелось реализовать себя, встать на ноги и полностью обеспечить своего сына в будущем. Дать ему все, чего не было у меня, - с горечью в голосе говорит мужчина.
Как рассказал Мереке, его супруга была улыбчивым и жизнерадостным человеком.
- Это был по настоящему позитивный человек, она всегда радовалась жизни и всегда улыбалась. Последний раз мы с ней виделись весной этого года. Я помню ее последний взгляд. В глазах у нее была надежда или даже просьба немного подождать, чтобы у нас все наладилось. Тогда мы снова выясняли отношения, но так и не сошлись, - с сожалением рассказывает Мереке.
Со слов Мереке, ему стало известно, что его супругу и сына зверски убивали большими ножницами.
- Мне до сих пор непонятно, за что с ними так поступили. Они были убиты в доме, который снимали. Я до сих пор не могу поверить, что подозреваемый нашелся и так быстро дал признательные показания. Я хочу посмотреть ему в глаза и понять, на самом ли деле он убил и за что? Если это так, то пусть его накажут по всей строгости, - говорит Мереке. - Сейчас такое общество, которое не может жить по-настоящему. Все общение в социальных сетях. Я хочу дать совет всем, чтобы не теряли время напрасно. Ведь может случиться необратимое как у меня. Теперь моего сына и супругу, которых я очень любил, не вернуть, и об этом я буду сожалеть всю свою жизнь, - говорит Мереке.
, страшная трагедия произошла 5 сентября. Тела трехлетнего малыша и двух молодых девушек нашли в частном доме по улице Южная в поселке Зачаганск. Их сначала убили, а затем подожгли. Подозреваемый был задержан вечером того же дня. Им оказался 23-летний житель Сырымского района, который уже дал признательные показания и рассказал, что пошел на убийство из ревности
