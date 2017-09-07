Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com -На начало текущего года имелся дефицит в 144 медицинских кадрах, за эти полгода к нам в регион прибыли 103 медика, 28 из них - практикующие медики с внушительным стажем работы, они приехали по приглашению управления здравоохранения области. На сегодня дефицит в кадрах остается, потому что кто-то выходит на пенсию, в декрет, переводится в другой город, - сообщила руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук АЙМУРЗИЕВА. По словам главного медика региона, сегодня в области испытывается нехватка в акушерах-гинекологах, анестезиологах, гематологах, геронтологах, клинических фармакологах. При этом дефицит кадров на этот год, который составлял 92 специалиста, закрыт. Дефицит кадров на следующий год составит порядка 60 специалистов. Кроме того, по словам спикера, в настоящее время решается вопрос об увеличении в регионе педиатрических участков. Так, до конца года к 22 существующим прибавятся еще 3 дополнительных. До конца 2019 года планируется, что в Атырауской области будут функционировать 62 педиатрических участка. Отметим, что в настоящее время в нефтяном регионе насчитывается 1335 врачей и 4771 медицинский работник.