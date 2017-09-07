Иллюстративное фото из архива "МГ" В интернете распространяется видео, снятое в одной из камер РУ 170/2. Автор видео утверждает, что несколько человек отряда №8 были помещены в изолятор без объяснения причин. Также на видео видно, что в помещении, где содержатся заключенные, разбиты стекла и мебель. - Переломанная мебель, порванные и разбросанные вещи. Вот в таком хаосе мы живем. Каждый стул, который есть в камере, записан на отдельного осужденного, за них мы несем ответственность. В камере есть отрядная коптерка, где также все перевернуто и разбито. Все это сделали наши активисты, которые должны делать все по закону. Это видео мы снимаем, чтобы правозащитники обратили внимание на то, что происходит в колонии. Мы лишены свободы, но не лишены человеческих прав, - рассказывает голос за кадром. Однако прокуратура ЗКО заявила, что данная информация не соответствует действительности. - Прокуратурой области проведена встреча с осужденными, которые отрицали факты, указанные в нем. Эти же факты были предметом прокурорской проверки в рамках заявления родителей осужденного Акишева, про которого также говорится на видео. На данный момент обстановка в колонии стабильна. Режим дня осужденными соблюдается. Прием пищи по распорядку, - заявили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.