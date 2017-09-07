Фото остановки в районе "Торговая база" прислали на горячую линию Whats App атырауские пассажиры. На уже давно сломанной скамейке кто-то аккуратно положил кусок дерева, подходящий по размерам скамейки. Очевидцы заметили, что необычная скамейка из экоматериала создает резкий контраст надписи на павильоне "Казахстан - 2050 Біздің күш қуатымыз". - XXI век Казахстан. В Астане проводят международную выставку ЭКСПО-2017, посвященную энергии будущего. Тем временем в Атырау... А ведь мы живем в нефтяной столице, - говорят пассажиры. К слову, проблема нехватки автобусов и сломанных остановок в Атырау на сегодня является одной из актуальных. Видимо, пассажиры устали целыми днями простаивать в ожидании своих маршрутов и собственноручно установили деревяшку на скамейке. Либо компания, занимающаяся эксплуатацией остановочных павильонов в нефтяной столице, нашла пока единственный и оперативный выход из ситуации.

По сообщению пресс-службы городского акимата на сегодняшний день в Атырауской области имеется 144 остановки. Для восстановления сломанных остановок в городе уже закуплен материал, ремонтом же остановочных павильонов на данный момент занимается ТОО "Спецавтобаза".