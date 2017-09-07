Со слов очевидцев, два "КамАЗа" ехали по улице Сырыма Датова в сторону путепровода. - Как произошла авария, я не видел. Только могу сказать, что при столкновении машин раздался сильнейший грохот. После чего одного из водителей увезли. Наверное, у большегруза, который ехал сзади, просто не сработали тормоза, и он врезался в прицеп едущего впереди "КамАЗа", - рассказал очевидец. Водитель "КамАЗа", в который пришелся удар, от комментариев отказался.