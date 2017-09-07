Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в МПС ЗКО, 46-летняя женщина скончалась после того, как поела манты на ужин у себя дома, а ее дети 17, 15 и 14 лет были доставлены в инфекционную больницу с отравлением. - Женщина скончалась до приезда скорой помощи. По предварительным данным, они всей семьей отравились мантами. Остатки пищи изъяты на микробиологическую экспертизу. По факту возбуждено уголовное дело по статье 304 УК РК – «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов», - пояснили в МПС ЗКО. Как сообщили в управлении здравоохранения, 25 августа в инфекционную больницу были доставлены трое детей. - Дети были доставлены в отделение реанимации с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит, тяжёлое течение, эксикоз 2-3 степени, инфекционно-токсический шок 2-3 степени". Об этом сразу же сообщили в департамент общественного здоровья. При бактериологическом обследовании у двоих мальчиков была выявлена сальмонелла. У девушки по результатам анализов был отрицательный бакпосев. На сегодняшний день состояние детей удовлетворительное, готовятся к выписке, - отметили в управлении здравоохранения. В управлении здравоохранения отметили, что причина смерти матери троих детей будет известна после судмедэкспертизы.