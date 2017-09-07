Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, всего за три дня было выявлено 242 административных нарушения, допущенных водителями общественного транспорта. - За использование телефона было оштрафовано 65 водителей, за превышение скорости - 25, нарушение правил маневрирования - 69 и 8 автобусов не пропустили пешеходов, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. Всего в 2017 году зарегистрировано 10 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 6 человек и 28 получили различные ранения.