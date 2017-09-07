Жители Мангистау распространяют видео- и аудиозапись с сообщением о чупакабре. В аудиозаписи сообщается, что некое существо по ночам нападает на баранов и куриц, убивает и пьет их кровь. — Моя соседка рассказала, что утром примерно в 5 часов он залез к нам, порвал сетку и всех курят убил. Благо, успели спасти баранов. Аксакалы ходили в акимат, попросили солдат. Люди повсюду говорят, что в аулах не осталось ни одной кошки. Это существо пьет их кровь, а затем выбрасывает их тела,- говорится в аудиозаписи. В ДВД Мангистауской области заявили, что информация ложная. — В Мангистауской области таких случаев не зарегистрировано. Заявлений от горожан не поступало,- сообщили в ведомстве.