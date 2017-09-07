Иллюстративное фото сайта www.caravan.kz Деятельность ОПГ была пресечена 6 сентября при координации прокуратуры Атырауской области, следственно-оперативной группой ДКНБ, ДВД и ДГД области. - В настоящее время органами уголовного преследования начато досудебное расследование по ст. 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения. В совершении данного преступления подозреваются 11 человек, в настоящее время двое из них уже задержаны и дают показания, - сообщил прокурор Атырауской области Ернат СЫБАНКУЛОВ. В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены емкости с дизельным топливом общим объемом порядка 200 тонн, также изъяты документальные и иные материалы, подтверждающие их причастность к незаконной деятельности по скупке горюче-смазочных материалов.