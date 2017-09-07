8 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра с порывами 23-28 м/с, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в "Казгидромет", днем 8 сентября в ЗКО возможен град. - В городе Уральск ожидается усиление северо-западного ветра до 18 м/с, - отметили в "Казгидромет".