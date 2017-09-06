Им оказался житель Сырымского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя начальника УВД г. Уральск Нурлана БИСЕНОВА, подозреваемого задержали 5 сентября в районе поселка Меловые горки. - Мужчина 1993 года рождения водворен в ИВС и дал признательные показания, - заявил Нурлан БИСЕНОВ. - Со слов задержанного, убийство он совершил из-за ревности. Он хотел сожительствовать с мамой убитого ребенка, но та отказалась. Сначала мужчина убил подругу хозяйки, затем ребенка и, дождавшись, когда вторая девушка зайдет в дом, зарезал ее. На теле каждой жертвы было обнаружено более 18 колото-резаных ран. После совершения убийства, которое произошло в период с 2 до 4 часов ночи, он поджог дом, чтобы скрыть следы преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 ч. 2 УК РК "Умышленное убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Напомним, 5 сентября в поселке Зачаганск в частном доме по улице Южная были обнаружены тела двух молодых женщин и ребенка.  