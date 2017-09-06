25 июня в центре Актобе у ночного клуба «Strike» произошла драка. При этом у некоторых участников в руках появились ножи. Бауыржан Унерзак был в этом ночном клубе и пытался разнять драку. - Мой муж тоже отдыхал в этом клубе, - рассказывает жена Бауыржана Арина Нугманова. – Он увидел драку и решил ее успокоить. Есть видеозапись, на которой отчетливо видно, что Бауыржан разнимал конфликтующих. Некоторые из них махали ножами. На видео видно, что мой муж ни с кем не дрался. Единственно есть момент, где он оттолкнул парня, который замахнулся на него ножом. В результате конфликта колото-резаные ранения получили два человека. Общими усилиями охраны клуба и посетителей драку удалось остановить. По словам Арины, через два дня она получила смс, из которой узнала, что ее супруг находится в розыске. Они сразу же обратились к адвокату. Адвокат позвонил следователю и попросил того разъяснить ситуацию. Следователь был занят и связался с адвокатом «разыскиваемого» лишь спустя неделю. - Прошло время, и сотрудники полиции вышли на связь, - вспоминает девушка. - Они просили встречи с мужем, чтобы удостовериться, что он не в бегах. Муж приехал в офис к адвокату, где его ждали полицейские. Они предложили Бауыржану проехать в ДВД, чтобы успокоить начальство. В ДВД стало ясно, что Бауыржана не отпустят. Полисмены стали опрашивать мужчину, а позже закрыли его в изолятор в качестве свидетеля - его не признали подозреваемым и не дали постановление. Все бумаги он получил спустя сутки. - Ровно два месяца мужа продержали за решеткой, - говорит Арина Нугманова. – Все это время не было никаких расследований, очных ставок. Чтобы спасти мужа, я начала писать в соцсетях, обратилась в городскую прокуратуру, даже собиралась ехать в Астану к главному прокурору. Это ведь просто какой-то беспредел: нарушены права человека! Срок ареста подходил к концу, и следователи собирались продлить его еще на месяц. Арина отправилась на встречу к супругу и рассказала ему об этом. На следующий день Бауыржан объявил сухую голодовку: отказался от воды и еды. Кроме этого, лезвием на груди он вырезал: «В моей смерти прошу винить следователя Картименова». Голодовку Бауыржан Унерзак объявил 28 августа. Трое суток он не пил даже воды. Состояние мужчины ухудшалось. 30 августа объявили слушание. - Судья Алданов прочитал дело и понял, что там какая-то мутная вода, - говорит Нугманова. – Он не сдерживал эмоции, при всех кричал на прокурора и постановил немедленно отпустить Унерзака под домашний арест. Мы его забрали домой, где он постепенно начал приходить в себя. Голодовку прекратил. А глубокие порезы на груди уже заживают, но шрамы останутся на всю жизнь. Спасибо судье, своим справедливым решением он спас жизнь моему мужу. Домашний арест оформили на месяц. Выходить из дома Бауыржану сейчас нельзя. Общаться с журналистами ему также запретили.