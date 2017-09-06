Жители микрорайона сетуют, что детям приходится по грязи около двух километров идти до школы, пенсионерам и тем, у кого нет машины, почти столько же до остановки, потому что автобус отказывается заезжать в микрорайон. Еще сюда не едут такси и скорая помощь. - Скорая помощь не подъезжает, они звонят и говорят, чтобы мы сами подъезжали в центр. Но между центром и новым поселком около 3 километров, ладно, грудного ребенка можно донести, а взрослого? У нас даже был случай, когда на санях в грязь тащили человека, - говорит житель п. Атамекен Кайрат КАШЕНОВ. Люди говорят, что в декабре прошлого года дорогу посыпали щебенкой прямо на снег. Результат, как говорится, налицо, от щебенки осталось одно название. Дорога – это не единственная проблема. В Атамекене также не хватает мусорных баков и освещения. - Акимов мы почти не видим, дорог нет, дети страдают. Они могут упасть в грязь, а потом пойти в школу, это нормальное явление. Зимой сугробы, не пройдешь, техника не чистит, нужно бегать, просить, чтобы почистили, - возмущается жительница п. Атамекен Алмагуль ХАЛЕЛОВА. В отделе ЖКХ сообщили, что на сегодняшний день в поселке Круглоозерное по улице Борисюк проводится капитальный ремонт дороги, также в планах ремонт подъездной дороги, ведущей от трассы Уральск-Атырау до поселка Круглоозерное протяженностью 2,6 километра, а вот в микрорайоне Атамекен ремонта дорог пока не будет. - Касательно ремонта улиц в Атамекене, можем сообщить, что данные работы в план благоустройства на 2017 год не входят, при решении вопросов финансирования данные улицы будут обследованы на предмет разработки ПСД и включения в план благоустройства на предстоящие годы, - сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральск Ержан АУБАКИРОВ. Напомним, в текущем году в Уральске планировалось отремонтировать 71 километр дорог на 67 улицах. На это было выделено рекордная сумма - 9 миллиардов тенге.