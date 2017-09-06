Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в МПС УВД г. Уральск, 8 сентября будут перекрыты улицы Даумова и Хусаинова. - Парковка автомобилей в этот день будет осуществляться по проспекту Евразия. При входе на стадион будет осуществляться досмотр личных вещей посетителей. 8 сентября при проведении ретрофестиваля на площади Абая будет закрыт участок дороги по проспекту Достык от улицы Досмухамедова до улицы Сарайшык, - пояснили в МПС УВД г. Уральск. Полицейские напоминают, что за нарушение правил поведения на массовых мероприятиях физическими лицами предусмотрена административная ответственность.