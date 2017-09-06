Иллюстративное фото с сайта www.om1.ru Жестокую расправу учинил местный житель над своим собутыльником. Уголовноe дело об убийстве было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Судом установлено, что двое друзей распивали спиртные напитки, в ходе разговора между ними завязалась ссора, где потерпевший пролил на голову подсудимого горячий чай и перевернул кухонный стол. В ответ на это обвиняемый взял сломанную ножку стола и зверски избил своего друга. Мужчина получил 115 ударов в голову, а также побои по всему телу. В результате причиненных травм потерпевший скончался от кровоизлияния в мозг. - Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.99 УК Республики Казахстан "Убийство" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.