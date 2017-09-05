Самой главной новостью можно назвать официальное заявление о том, что наиболее ожидаемая осеняя премьера сериала «Хождение по мукам» по роману А.И. Толстого будет проходить именно в Каннах. Данное событие планировалось приурочить к вековому юбилею Октябрьской революции, которое будет отмечаться в этом году. А тут еще и появился повод совершить международную премьеру в рамках всемирно известной выставки MIPCOM. Сюжет кинокартины достаточно интересный и познавательный. Фильм «Хождение по мукам» https://www.ivi.ru/watch/hozhdenie-po-mukam-2017 рассказывает о двух сестрах Булавиных, которые по роковому стечению обстоятельств влюбились в одного и того же поэта-декадента. Он изменил их мировоззрение и устоявшийся образ жизни. Однако разворачивающиеся в то время события в стране внесли свои коррективы. Также необходимо напомнить и о том, что недавно телекомпанией НТВ и известнейшим крупнейшим онлайн-кинотеатром ivi.ru было принято решение о взаимовыгодном партнерстве. И теперь любая премьера на НТВ будет доступна на ресурсе ivi.ru за несколько дней до начала показа на канале. Это значит, что как только состоится премьера сериала «Хождение по мукам» на выставке MIPCOM, за неделю до выхода на НТВ он уже будет в свободном доступе на онлайн-ресурсе ivi.ru. А сейчас здесь можно посмотреть другие картины, как отечественных, так и зарубежных режиссеров, представленные во всех жанрах кинематографа.